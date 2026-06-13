Mit der Leistung der Schweiz war Granit Xhaka zuletzt sehr unzufrieden. Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Katar spricht der Kapitän darüber - und auch über die erwartete Hitze.

Santa Clara (dpa) – Granit Xhaka war richtig gut drauf. «Ich glaube, ihr möchtet mich nicht wirklich sauer sehen», sagte der Nationalteam-Kapitän vor dem heutigen WM-Auftakt mit der Schweiz gegen Katar (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) und lächelte vielsagend.

Der 33-Jährige hatte nach dem 1:1 im letzten Test gegen Australien deutliche Kritik geübt und damit für Wirbel gesorgt. «Ich war nicht wirklich sauer», sagte Xhaka nun. «Ich war nicht zufrieden mit der Leistung – auch meiner persönlichen – und mit dem Ergebnis auch nicht.»

Seine Vorfreude und seine Zuversicht seien ungebrochen. «Ich bin mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden», sagte der frühere Bundesligaprofi. Die Schweiz will die «beste WM aller Zeiten» spielen. Mit Routinier Xhaka reichte es bisher höchstens fürs Achtelfinale, lange vor der Zeit des Mittelfeldlenkers war das Viertelfinale bisher der größte Erfolg. «Wir haben Hunger wie nie zuvor», sagte Xhaka.

Xhaka über Hitze: «Ausreden dürfen wir nicht finden»

Die erwartete große Hitze soll kein Problem sein. Beim Auftakt im kalifornischen Santa Clara, der dort um 12 Uhr am Mittag angepfiffen wird, werden mehr als 30 Grad erwartet. «Ausreden dürfen wir nicht finden. Wir haben genug Trinkpausen, wir haben unsere Kaltwesten in der Kabine», sagte Xhaka.

Gegen Katar, das erst zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist und noch keinen einzigen Punkt geholt hat, ist sein Team klarer Favorit. Katars Trainer Julen Lopetegui bezeichnete die Schweizer sogar als «eine der besten Mannschaften» der Weltmeisterschaft.

«Sie haben nicht nur starke individuelle Spieler», sagte der Spanier. «Sie spielen auf einem extrem hohen Niveau. Sie haben körperlich viel zu bieten.» Lopetegui sagte zudem: «Wahrscheinlich sind sie eines der ausgewogensten Teams in Europa.»