WM-Tabellenrechner Gruppe C und D – wer kommt wie weiter?

Die USA treten dominant auf und folgen auf Mexiko als fixer Teilnehmer für das Sechzehntelfinale. Die ersten beiden Teams sind bereits ausgeschieden.

Seattle (dpa) – Die USA können nach dem 2:0 über Australien bereits für das Sechzehntelfinale planen und haben sich nach Mexiko als zweites Team bei der Fußball-WM für die Runde der letzten 32 qualifiziert. Haiti und die Türkei sind nach zwei Spielen schon draußen. Die Szenarien in den Gruppen C und D vor dem dritten und letzten Gruppenspieltag.

Gruppe C

Brasilien (4:1 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Schottland.

- bei einer Niederlage gegen Schottland, wenn Marokko ebenfalls verliert und Brasilien die bessere Tordifferenz im Vergleich mit Marokko wahrt.

- bei einer Niederlage gegen Schottland, wenn Brasilien unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Marokko (2:1 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Haiti.

- bei einer Niederlage gegen Haiti, wenn Schottland nicht gegen Brasilien gewinnt.

- bei einer Niederlage gegen Haiti, wenn Schottland gegen Brasilien gewinnt und Marokko die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Brasilien hat.

- bei einer Niederlage gegen Haiti, wenn Marokko unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Schottland (1:1 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Brasilien.

- mit einem Unentschieden oder bei einer Niederlage gegen Brasilien, wenn Schottland unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Haiti (0:4 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden

Gruppe D

Die USA (6:1 Tore, 6 Punkte) hat die Qualifikation für das Sechzehntelfinale als Gruppensieger perfekt gemacht.

Australien (2:2 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Paraguay.

- bei einer Niederlage gegen Paraguay, wenn Australien unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Paraguay (2:4 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Australien

- bei einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen Australien, wenn Paraguay unter die besten acht Gruppendritten kommt.

Die Türkei (0:3 Tore, 3 Punkte) ist ausgeschieden.

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.