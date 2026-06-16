England hat unter Thomas Tuchel bei der WM große Ziele. Kurz vor dem ersten Spiel gibt es aber einen personellen Rückschlag.

Kansas City (dpa) - Kurz vor dem ersten Spiel gegen Kroatien am Mittwoch (22.00 Uhr MEZ) hat Mitfavorit England einen personellen Rückschlag zu verkraften. Tino Livramento von Newcastle United fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aus. Der 23 Jahre alte Verteidiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird vom deutschen Trainer Thomas Tuchel durch Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ersetzt werden.

Gegen Kroatien wird Chalobah aber noch nicht dabei sein. Der 26-Jährige wird nicht zum Spielort Dallas fliegen, sondern ins Trainingscamp der Engländer nach Kansas City. In den weiteren Gruppenspielen gegen Ghana und Panama soll Chalobah dann zur Verfügung stehen.