Nur noch zwei Siege fehlen England zum ersehnten ersten WM-Titel seit 60 Jahren. Beim Trainer Thomas Tuchel muss ein deutscher Weltmeister sogar an die WM 1990 denken.

München (dpa) – Fußball-Weltmeister Stefan Reuter fühlt sich bei Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel an den deutschen Teamchef Franz Beckenbauer bei der WM 1990 erinnert. Nach dem englischen Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen sagte Reuter (59) in der TV-Sendung «Doppelpass» von Sport1: «Was ich gut finde: Sie feiern nicht, dass sie jetzt im Halbfinale stehen. Genau jetzt legt Thomas Tuchel den Finger in die Wunde.»

Das kenne er noch von Beckenbauer, der 1990 nach dem 1:0 im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei «einen Eiskübel durch die Kabine getreten hat», weil die Leistung so schlecht gewesen sei.

Nach Englands 2:1-Sieg nach Verlängerung nannte Tuchel die Spielweise seines Teams ebenfalls «schlampig» und sprach von «vielen technischen Fehlern». Diese Kritik sorgte sogar bei dem zweifachen Torschützen Jude Bellingham für Unverständnis. Reuter lobte diese Herangehensweise des deutschen Trainers jedoch. Die Botschaft sei: «Du musst dich steigern, wenn du ins Finale willst». Englands Halbfinal-Gegner ist am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ) Titelverteidiger Argentinien.