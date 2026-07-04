Was wäre, wenn: Achtelfinale steht – was kommt danach?

Die K.-o.-Phase der Fußball-WM nimmt langsam Fahrt auf, etliche Starspieler sind noch mit dabei. Welche Topspiele könnten im Turnierverlauf noch folgen?

Houston (dpa) – Nach den Siegen von Argentinien und Kolumbien stehen alle Paarungen für das Achtelfinale dieser Fußball-WM fest. Der argentinische Titelverteidiger mit Superstar Lionel Messi misst sich mit Ägypten und Mohamed Salah, Kolumbien trifft auf die Schweiz.

Und dann – welche vorweggenommenen Endspiele warten auf die Fans in den kommenden Tagen? Noch gibt es etliche Konstellationen, in einigen würden besonders klangvolle Namen des Weltfußballs aufeinandertreffen. Drei Beispiele.

Viertelfinale Brasilien – England (11. Juli)

Die Three Lions mit ihrem deutschen Trainer Thomas Tuchel treffen im Achtelfinale in der deutschen Nacht auf den kommenden Montag (02.00 Uhr MESZ/MagentaTV) auf Mexiko. Bei einem Sieg könnte in der folgenden K.-o.-Runde Rekordweltmeister Brasilien im Viertelfinale warten. Dafür müssen die Südamerikaner in ihrem Achtelfinale an diesem Sonntag (22.00 Uhr MESZ/MagentaTV) die Norweger um Starstürmer Erling Haaland aus dem Turnier werfen.

Halbfinale Frankreich – Spanien (14. Juli)

Die französischen Weltmeister von 2018 treffen in ihrem Achtelfinale bereits heute Abend (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) zunächst auf Paraguay – wären also der deutsche Gegner gewesen. Im Viertelfinale würde Kanada oder Marokko warten. Spanien, zuletzt Europameister 2024 in Deutschland, bekommt es am Montag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im Achtelfinale mit Portugal und Cristiano Ronaldo zu tun. Gegner im Viertelfinale wäre dann entweder Gastgeber USA oder Belgien.

Halbfinale Brasilien – Argentinien (15. Juli)

Sollte sich Titelverteidiger Argentinien am Dienstag (18.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) gegen Ägypten durchsetzen, würde im Viertelfinale zunächst Kolumbien oder die Schweiz warten. Brasilien müsste zunächst Haalands Norweger und dann Tuchels Engländer oder Mexiko ausschalten – und stünde dann bereit für das Kräftemessen der südamerikanischen Fußball-Schwergewichte.