Mexiko feiert einen sportlich gelungenen WM-Auftakt. Die Schlagzeilen werden auch von einer chaotischen Organisation und dem Auftritt von Shakira bestimmt.

Mexiko-Stadt (dpa) – Co-Gastgeber Mexiko ist mit dem 2:0 (1:0) gegen Südafrika ein perfekter Start in die Fußball-Weltmeisterschaft gelungen. Bei der Eröffnungsfeier vor dem Anpfiff tritt unter anderem Popstar Shakira auf. Das schreibt die internationale Presse zum WM-Auftakt.

Mexiko

«El Universal»: «Die mexikanische Nationalmannschaft startet mit einem mäßigen Sieg gegen Südafrika in die Weltmeisterschaft 2026. (...) Die Show stahl die legendäre Shakira, die mit ihrer Performance von «Dai Dai», dem offiziellen WM-Song, zusammen mit einer Tanzgruppe einmal mehr bewies, dass ihre Hüften nicht lügen.»

«ESTO»: «Die mexikanische Nationalmannschaft startete mit drei Punkten auf dem Konto und voller Zuversicht in das zweite Spiel der Weltmeisterschaft 2026.»

«Mediotiempo»: «Die mexikanische Nationalmannschaft startete auf dem rechten Fuß in die Weltmeisterschaft 2026. (...) In Stadion herrschte bei der

Eröffnung des Turniers echte Party-Stimmung.»

Südafrika

«Times Live»: «Die Bafana kassiert zwei Rote Karten und unterliegt Mexiko in einem zerfahrenen WM-Auftaktspiel. Die Südafrikaner finden keinen Rhythmus und wirken von der großen Bühne und dem Anlass eingeschüchtert.»

Spanien

«Marca»: «Mexiko lässt das Aztekenstadion mit einem guten Sieg zum Auftakt ihrer Weltmeisterschaft tanzen.»

Schweiz

«NZZ»: «Beschwingt, aber nicht originell: Mit Shakira wird im Aztekenstadion von Mexiko die Fußball-WM eröffnet. Beim Programm ging die FIFA kein Risiko ein. Der heimliche Star war das Stadion.»

Großbritannien

«Guardian»: «Gianni Infantino hat sich – als Erster in der Neuzeit – entschieden, dieses Turnier ohne lokales Organisationskomitee auszurichten. Das mag die chaotische Organisation im Aztekenstadion – den chaotischen Verkehr, die fehlende Beschilderung, das fehlende WLAN, die allgemeine Unordnung – nicht erklären, aber es erschwert die Behebung des Problems erheblich.»

«Daily Mail»: «Shakira eröffnete am Donnerstag offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, während das Fußballspektakel vor dem Hintergrund von Chaos begann, das das Turnier zu gefährden droht.»

«BBC»: «Die Weltmeisterschaft beginnt in Mexiko mit Shakira, begeisterten Fans und Protesten.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Mexiko, Wolken und mehr Platzverweise als Tore. Das WM-Auftaktspiel war unterhaltsam und spektakulär. Es ist zwar nicht das Spiel des Jahrhunderts, wie die Gedenktafel für Italiens Vergangenheit verkündet und uns damit einen Dolchstoß versetzt, aber was für ein Mexiko!»

«Corriere dello Sport»: «Shakira entfesselt, eine gigantische Weltmeisterschaft und Musik: das Spektakel der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft.»