Wer ist fit, wer fällt aus? Frankreichs Nationalcoach spricht vor dem Sechzehntelfinale über verletzte und angeschlagene Profis. Einer ist definitiv nicht dabei.

East Rutherford (dpa) – Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps muss im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft auf Angreifer Marcus Thuram verzichten. «Marcus ist nicht dabei. Er hat ein paar muskuläre Probleme, nichts Schlimmes», erklärte Deschamps vor der Partie gegen Schweden am Dienstag (23.00 Uhr/MagentaTV).

Ob Mittelfeldspieler N'Golo Kanté im Kader stehen könne, sei noch offen. Innenverteidiger William Saliba, der sich mit Rückenproblemen plagt, sei bereit. «Er ist nicht bei 100 Prozent, aber wenn er bei 99 ist, ist alles gut», sagte Deschamps. «Für die Spiele ist alles gut.»