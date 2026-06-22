In East Rutherford wird starker Regen erwartet. Kommt es womöglich zu Überschwemmungen? Der US-Wetterdienst warnt. Auch New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani äußert sich.

East Rutherford (dpa) – Der US-Wetterdienst hat vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Norwegen und Senegal eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Für das Gebiet rund um das Stadion in East Rutherford wurden starker Regen und mögliche Überschwemmungen vorhergesagt. Die Partie ist für diesen Dienstag (2.00 Uhr/MagentaTV) angesetzt. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat die Fußball-Fans hinsichtlich ihrer Anreise zur Vorsicht gemahnt.

«Für den heutigen Nachmittag und die kommende Nacht wird erwartet, dass Schauer und mögliche Gewitter mit hoher Feuchtigkeitskonzentration über das Gebiet ziehen», teilte der Wetterdienst NWS mit. «Diese Schauer können Niederschlagsmengen von bis zu etwa fünf Zentimetern pro Stunde mit sich bringen. Solche Intensitäten könnten vor allem in städtischen Gebieten und Zonen mit schlechter Entwässerung zu Sturzfluten führen.»

Bürgermeister Mamdani: Mehr Zeit einplanen

Die Warnung gilt für Teile von New York City und New Jersey und schließt auch das Gebiet um das Stadion ein, in dem am 19. Juli das WM-Finale steigen soll.

Die Katastrophenschutzbehörde von New York City gab eine Reisewarnung heraus. «Ich fordere alle auf, vorausschauend zu planen und mehr Zeit für eine sichere Anreise einzuplanen», erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani. «Kein Ziel ist es wert, die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Sollte sich die Wetterlage verschlechtern, bleiben Sie im Haus und warten Sie, bis Reisen wieder gefahrlos möglich ist.»

Wird ein Spiel aufgrund höherer Gewalt unter- oder abgebrochen, muss es laut WM-Regularien später in der entsprechenden Minute und beim gleichen Spielstand fortgesetzt werden. Die FIFA hat aber auch das Recht, eine Partie aus Sicherheitsgründen abzusagen, neu anzusetzen oder zu verlegen.