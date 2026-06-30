Der Rasen im Final-Stadion der WM ist laut Frankreichs Rabiot weiterhin nicht optimal. Seine Mannschaft spielt bei diesem Turnier zum zweiten Mal dort. Eine Entwicklung sieht Rabiot aber.

East Rutherford (dpa) – Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot hat erneut die Platzverhältnisse im Final-Stadion der Fußball-WM bemängelt. «Es ist ein Fakt, dass wir in Europa auf Plätzen spielen, die in einer besseren Verfassung sind», sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler vor dem Sechzehntelfinale seiner Mannschaft am Dienstag gegen Schweden in East Rutherford (23.00 Uhr/MagentaTV). Im dortigen Stadion findet am 19. Juli das Endspiel statt.

«Wir müssen uns darauf einstellen», sagte Rabiot mit Blick auf den Rasen. Die Bedingungen seien für beide Mannschaften gleich. «Der Platz ist keine Entschuldigung.»

Rabiot: «Es gibt eine leichte Verbesserung»

Rabiot, der zuvor erklärt hatte, der Rasen fühle sich eher wie Kunstrasen an, stellte zudem eine Veränderung fest. «Wir haben ihn eben gecheckt. Es gibt eine leichte Verbesserung», sagte er. Seine Mannschaft hatte bereits ihr erstes Gruppenspiel gegen Senegal (3:1) in East Rutherford bestritten.

Die FIFA hat bereits nach erster Kritik beschwichtigt. Die Spielfelder aller 16 WM-Stadien befänden sich «in einem hervorragenden Zustand, sowohl was die Bespielbarkeit als auch die Sicherheit der Spieler betrifft», teilte der Weltverband der Deutschen Presse-Agentur damals mit.