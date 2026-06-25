Vier Spieler der USA haben sich bislang eine Gelbe Karte eingefangen. Gegen die Türkei werden sie wohl nicht zum Einsatz kommen - auch für einen unbelasteten Bundesliga-Profi winkt eine Pause.

Inglewood (dpa) – US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat für das letzte Gruppenspiel gegen die Türkei Veränderungen in der Startaufstellung angekündigt. «Für die Jungs mit einer Gelben Karte, ist es notwendig ein Risiko zu gehen? Ich denke, die normale Antwort ist, nicht mit denen von Beginn an zu spielen», sagte Pochettino am Tag vor dem Spiel im Los-Angeles-Stadion.

Bei den beiden Siegen gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) holten sich insgesamt vier US-Spieler eine Gelbe Karte ab: Chris Richards, Folarin Balogun, Antonee Robinson und Tyler Adams, die zudem in beiden Partien in der Startelf standen. Nach der Vorrunde werden die Verwarnungen gestrichen.

Pulisic kann wieder spielen

Christian Pulisic, der gegen Australien noch wegen einer Verletzung an der Wade ausgefallen war, sei wieder einsatzfähig. «Wir müssen entscheiden, ob er von Beginn an spielt oder in der zweiten Halbzeit», sagte Pochettino.

Gegen die Türkei, die als Gruppenletzter bereits sicher ausgeschieden ist, könnten auch nicht gelb vorbelastete Spieler eine Pause bekommen. Pochettino nannte als Beispiele Malik Tillman von Bayer Leverkusen und Sergino Dest von PSV Eindhoven. «Vielleicht müssen wir die Belastung steuern», sagte er. Durch die Erfolge in den beiden ersten Spielen habe man sich diese Flexibilität bei der Aufstellung erarbeitet und verdient. «Damit wir dann in der nächsten Runde frisch und bereit sind mit allen Spielern», sagte er.