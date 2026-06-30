Der Iran ist bei der WM raus. Ein Minister aus dem Kabinett von US-Präsident Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner Freude darüber. Der iranische Verband reagiert mit scharfer Kritik.

Washington (dpa) – Mit seinem Jubel über das Vorrunden-Aus des Irans bei der WM hat Markwayne Mullin, Minister für Innere Sicherheit im Kabinett von US-Präsident Donald Trump, den iranischen Fußball-Verband weiter verstimmt. «Ich bin einfach nur froh, dass sie fertig sind und dass sie nicht zurückkommen», hatte der Homeland Security Secretary gesagt. Er sei sehr glücklich gewesen, als sie die Visa der Iraner widerrufen hätten «und ich habe vielleicht auch ein oder zwei Lieder gesungen oder vielleicht sogar einen Freudentanz getanzt», sagte Mullin.

Die iranische Nationalmannschaft musste wegen Einreisebeschränkungen für jedes Spiel aus dem WM-Quartier im mexikanischen Tijuana in die USA einreisen und durfte nur für kurze Zeiträume vor und nach den Spielen in den Vereinigten Staaten bleiben. Spieler und Verantwortliche hatten deswegen von einer klaren Benachteiligung gesprochen. Der Iran hatte den Einzug in die K.o.-Runde knapp verpasst.

Der Fußball-Verband des Iran kritisierte die Äußerungen von Mullin, zeigte sich aber nicht überrascht. «Iraner sind die schlechten Behandlungen und Lügen von US-Offiziellen gewohnt, deshalb ist niemand im Iran überrascht von diesen feindlichen Äußerungen», hieß es in einem Verbandsstatement. Die USA würden damit ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass sie die zu erwartenden Anforderungen an eine Gastgebernation nicht erfüllen würden.