Thomas Tuchel wird nach seinem Rat für das deutsche Team bei der WM gefragt. Wie Englands Coach reagiert.

East Rutherford (dpa) – Thomas Tuchel will sich als englischer Nationaltrainer mit Ratschlägen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds zurückhalten. «Ich verfolge natürlich das deutsche Team. Aber mein Herz schlägt für das englische Team bei dieser WM, dort liegt mein Fokus», sagte Tuchel nach dem 2:0 Englands gegen Panama, das den Gruppensieg bei der WM sicherte.

Der 52 Jahre alte frühere Bundesligacoach lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Auswahl jeweils als «top». «Sie finden selbst ihre Lösungen», sagte Tuchel und erklärte lachend: «Wenn sie irgendetwas nicht brauchen, dann ist es mein Rat.»

Deutschland hatte zuletzt beim 1:2 gegen Ecuador geschwächelt und bekommt es als Gruppensieger am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Foxborough mit Paraguay zu tun. England und Tuchel treffen in Atlanta auf die Demokratische Republik Kongo.