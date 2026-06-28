Fußball-WM
Tuchel über DFB-Auswahl: Herz schlägt für Englands Team
WM 2026 - Panama - England
Das sagt Thomas Tuchel über die deutsche Nationalmannschaft.
Tom Weller. DPA

Thomas Tuchel wird nach seinem Rat für das deutsche Team bei der WM gefragt. Wie Englands Coach reagiert.

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East Rutherford (dpa) – Thomas Tuchel will sich als englischer Nationaltrainer mit Ratschlägen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds zurückhalten. «Ich verfolge natürlich das deutsche Team. Aber mein Herz schlägt für das englische Team bei dieser WM, dort liegt mein Fokus», sagte Tuchel nach dem 2:0 Englands gegen Panama, das den Gruppensieg bei der WM sicherte.

Der 52 Jahre alte frühere Bundesligacoach lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Auswahl jeweils als «top». «Sie finden selbst ihre Lösungen», sagte Tuchel und erklärte lachend: «Wenn sie irgendetwas nicht brauchen, dann ist es mein Rat.»

Deutschland hatte zuletzt beim 1:2 gegen Ecuador geschwächelt und bekommt es als Gruppensieger am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Foxborough mit Paraguay zu tun. England und Tuchel treffen in Atlanta auf die Demokratische Republik Kongo.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-296389/1

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