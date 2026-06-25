Die WM wird für Tschechien zum sportlichen Reinfall: nur ein mickriger Punkt, das Aus nach der Vorrunde mit teils erschreckenden Leistungen. Der Trainer bleibt aber standhaft.

Mexiko-Stadt (dpa) – Trainer Miroslav Koubek will nach dem bitteren WM-Aus von Tschechien mit nur einem Punkt aus drei Spielen an seinem Posten festhalten. «Ich habe einen Vertrag und ich gebe nie auf», sagte der 74-Jährige nach dem 0:3 in Mexiko-Stadt gegen Co-Gastgeber Mexiko: «Darüber denke ich nicht mal nach.»

Koubek trainiert die Tschechen seit Dezember vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren. Nach einem 1:2 gegen Südkorea hatte es gegen Südafrika nur zu einem 1:1 gereicht.

Tschechien belegt damit den letzten Platz in der Gruppe A. Der Vertrag von Koubek ist bis Mitte 2028 gültig. «Ich werde definitiv meinen Vertrag erfüllen», betonte er bei seiner Pressekonferenz im Aztekenstadion.