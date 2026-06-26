Dass Ägypten und Iran das von den lokalen Organisatoren als «Pride Match» ausgerufene Spiel in Seattle bestreiten, hat Wirbel ausgelöst. Vor der Partie werden die Trainer der Teams damit konfrontiert.

Seattle (dpa) - Die Iraner ließen extra eine Erklärung verlesen, Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan wich direkt selbst aus: Trainer und Spieler der beiden Nationalmannschaften wollen sich vor ihrem WM-Spiel gegeneinander nicht an Debatten um die als «Pride Match» ausgerufene Partie beteiligen. Man bitte darum, nur Fragen zum Sport zu stellen, hieß es, bevor die iranische Pressekonferenz mit Trainer Amir Ghalenoei und Torwart Alireza Beiranvand in Seattle begann.

Die Bitte wurde nur zum Teil erhört. So wurde Ghalenoei gefragt, ob er seine Spieler auf mögliche Regenbogenfahnen auf der Tribüne vorbereitet habe. Das sei ja eine sportliche Frage. «Wenn das Spiel losgeht, ist unser ganzer Fokus auf dem Feld und nicht darauf, was daneben passiert», sagte der 62-Jährige. Später erklärte er mit Blick auf den Wirbel um das «Pride Match»: «Wir wollen nicht darüber reden. Wir wollen nur über Fußball reden und was für ein tolles Spiel es ist.»

Sein ägyptischer Nationaltrainerkollege hatte sich zuvor ähnlich geäußert. «Als Trainer bin ich nur auf Fußball fokussiert. Das ist alles, worüber ich nachdenke», sagte Hossam Hassan.

Protest hat keinen Erfolg

In Seattle findet am Wochenende das «Pride Fest» statt. Das ist ein großes, buntes Festival zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft. Es geht um Vielfalt und Gleichberechtigung, unter anderem sind eine Parade durch die Innenstadt und zahlreiche Konzerte geplant. Die lokalen Organisatoren hatten schon vor der WM-Auslosung entschieden, die Partie in der deutschen Nacht zum Samstag (5.00 Uhr/MESZ) als «Pride Match» auszurufen. Nachdem dafür dann die Paarung Ägypten gegen Iran angesetzt wurde, gab es schnell Diskussionen.

Beide Nationen sind weit davon entfernt, die Werte des «Pride Fest» zu teilen. Sie protestierten vor dem Turnier beim Fußball-Weltverband FIFA gegen das Vorhaben der Stadt, das Spiel als «Pride Match» zu zelebrieren - erfolglos.

Die lokalen Organisatoren selbst sehen die Ansetzung sogar als Chance. «Für uns ist es umso mehr eine Möglichkeit, Menschen willkommen zu heißen», sagte Hedda McLendon aus dem lokalen Organisationskomitee der Deutschen Presse-Agentur. «Es geht über Politik hinaus, es geht über Religion hinaus. Für uns geht es wirklich um unsere Stadt und ich bin sicher, dass Menschen, die für die WM kommen, besonders in Seattle, erfahren werden, was diese Stadt einzigartig macht.»

FIFA äußert sich zu Regenbogenfahnen im Stadion

Die FIFA beteiligt sich zwar nicht mit eigenen Aktionen am «Pride Match». Regenbogenfahnen, andere Symbole oder auch Meinungsäußerungen, die Ägypten und dem Iran nicht gefallen, kann es aber geben.

In einer Stellungnahme gegenüber «The Athletic» erklärte die FIFA, sie betrachte diese Weltmeisterschaft als «inklusives Ereignis» und fügte hinzu, dass «Regenbogenfahnen und andere Fahnen, die für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität stehen, gemäß dem Verhaltenskodex für die Stadien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erlaubt sind».