Eigentlich wollte Portugals Trainer Roberto Martinez bei der Pressekonferenz zum nächsten WM-Spiel nur über seine Spieler und den Gegner Kolumbien reden. Doch dann kam etwas dazwischen.

Miami (dpa) – Eine technische Panne bei der Pressekonferenz von Portugals Trainer Roberto Martinez hat vor dem WM-Spiel gegen Kolumbien für gute Laune gesorgt. Auf einmal ertönte im Medienraum des Miami Stadiums laute Musik der britischen Sängerin Dua Lipa – und kein Mitarbeiter vor Ort war über die Dauer von fast zwei Songs in der Lage, das zu stoppen.

Eine FIFA-Sprecherin auf dem Podium entschuldigte sich bei Martinez für diese Unterbrechung, aber den 52-jährigen Spanier amüsierte die Situation. «Kein Problem», sagte Martinez. «Wir sollten tanzen. Wahrscheinlich supportet Dua Lipa Portugal.» Sein Pressesprecher und er wippten dazu im Takt mit dem Kopf.

Portugals Team: Nicht nur Ronaldo allein

Das Team von Superstar Cristiano Ronaldo trifft in der Nacht zu Sonntag (1.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Miami auf Kolumbien. Die Südamerikaner haben aktuell zwei Punkte mehr. Die Portugiesen benötigen einen Sieg, um die Gruppe K als Erster abzuschließen.

Nach dem 5:0 gegen Usbekistan möchte Martinez «das Momentum nach dem letzten Spiel nutzen». Er freute sich auch über die Leistungssteigerung bei Ronaldo. «Einen Kapitän mit der Erfahrung von sechs Weltmeisterschaften im Team zu haben, ist sicher hilfreich», sagte er. «Aber Sie dürfen nicht vergessen: Wir haben auch den Kapitän von Manchester United, den Kapitän des FC Porto sowie Spieler von Manchester City oder Paris Saint-Germain dabei.»