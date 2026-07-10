Belgien muss bei der Weltmeisterschaft schon auf Amadou Onana verzichten. Unmittelbar vor dem Anpfiff gegen Spanien gibt es den nächsten Ausfall.

Inglewood (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft von Belgien muss im WM-Viertelfinale gegen Spanien kurzfristig den Ausfall von Youri Tielemans verkraften. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Aston Villa hat sich beim Aufwärmen verletzt, wie das Team mitteilte, und wird durch Hans Vanaken vom FC Brügge ersetzt.

Nach dem Kreuzbandriss von Amadou Onana, der sich beim Achtelfinal-Sieg gegen die USA verletzt hatte, ist es der nächste schwere Rückschlag für die Belgier. Für Onana kehrte der frühere Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne in die Startelf zurück.