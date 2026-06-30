Eine Fußball-WM ist immer auch eine Wechselbörse. Der bislang teuerste Transfer des Turniers ist jetzt offiziell. Es geht um knapp 75 Millionen Euro.

Mailand (dpa) – Der bislang teuerste Transfer während der Fußball-WM ist perfekt. Portugals Stürmer Gonçalo Ramos wechselt für eine Ablösesumme von knapp 75 Millionen Euro vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum italienischen Club AC Mailand. Das gaben beide Clubs zwei Tage vor Portugals WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien (Freitag, 1.00 Uhr MESZ/Magenta TV) bekannt.

Weitere WM-Transfers jenseits der 50-Millionen-Euro-Grenze waren bislang die Verpflichtungen des Spaniers Marc Cucurella (zu Real Madrid) und des Niederländers Jan Paul van Hecke (zu Tottenham Hotspur). Kurz vor Turnierbeginn war bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon für rund 80 Millionen von Newcastle United zum FC Barcelona gewechselt.