Die Politik will eine Untersuchung. Das WM-Aus Südkoreas soll eingehend analysiert werden. Es geht schließlich auch um Steuergelder. Der Trainer hat schon Konsequenzen gezogen.

Seaol (dpa) – Nach dem völlig enttäuschenden Vorrunden-Aus von Südkorea bei der Fußball-WM hat sich von höchster Seite die Politik eingeschaltet und Konsequenzen beim Team um Superstar Heung-Min Son gefordert. Auch er sei «angesichts dieses unerwarteten Ergebnisses nicht nur verblüfft, sondern empfinde es geradezu als absurd», schrieb Präsident Lee Jae-myung in einem ausführlichen Statement bei X, ehemals Twitter.

Schon klägliches Vorrunden-Aus in Brasilien unter dem Trainer

Die ersten Konsequenzen zog Trainer Hong Myung-bo. Er erklärte seinen Rücktritt, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur yonhab schrieb. Der 57-Jährige war schon bei der WM 2014 als Nationaltrainer des Landes gescheitert. Damals schied die Mannschaft sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus drei Spielen aus. Dennoch wurde der ehemalige Generalsekretär im Juli 2024 wieder Nationaltrainer. Die größte Kritik richtete sich nach dem neuerlichen Vorrunden-Aus daher auch gegen Mung-bo.

Das Aus reiße alte Wunden über Trainer Mung-bo und die Führung des Verbandes wieder auf, schrieb der «Korea Herald». «Fans und Experten verurteilen die «schlechteste Leistung in der Geschichte des Fußballs», schrieb die «Korea Times». «Vielleicht haben wir das schon seit Jahren erwartet. Es ist bedauerlich, dass wir an diesem Punkt angelangt sind, an dem wir zurückblicken und uns fragen müssen, warum wir hier gelandet sind», sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Park Ji-sung im TV.

Weitere klare Wort vom Präsidenten Südkoreas

Das Scheitern, «das bei den Bürgern Enttäuschung ausgelöst hat, scheint auf Versäumnisse in der Organisation und im Personalwesen zurückzuführen zu sein», schrieb Präsident Jae-myung weiter und richtete seine Kritik vor allem auf die Auswahl von Myung-bo durch den heimischen Verband.

Die Südkoreaner hatten eine machbare WM-Gruppe bei dem XXL-Turnier erwischt. Mit Mitgastgeber Mexiko spielten die Asiaten zusammen mit Südafrika und Tschechien. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen die Tschechen gingen aber die Partien gegen Mexiko und Südafrika verloren. Drei Punkte reichten als Dritter nicht zum Weiterkommen.

«Da für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft erhebliche Steuergelder und staatliche Ressourcen aufgewendet werden, bitte ich das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, die genaue Situation und die Ursachen dieser Angelegenheit gründlich zu analysieren und Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung sowie zur Verbesserung sorgfältig zu prüfen», schrieb der Staatspräsident nun.