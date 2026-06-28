Inglewood (dpa) – Südafrikas WM-Trainer Hugo Broos stellt sein Karriereende beim südafrikanischen Verband infrage. «Vor Monaten habe ich gesagt, es muss jetzt rum sein, ich bin 74. Ich war 19, als ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe. Das sind 55 Jahre im Fußball, das muss jetzt das Ende sein. Aber je näher das Ende kommt, desto mehr denkst du darüber nach», sagte der Belgier vor dem Sechzehntelfinale seines Teams gegen Co-Gastgeber Kanada im Los-Angeles-Stadion. «Wir werden sehen. Ich weiß es im Moment nicht.»

Broos betonte in der Pressekonferenz, dass er seine Enkel vermisse und mehr Zeit mit der Familie verbringen wolle. «Ich stehe zu meiner Entscheidung, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht nach Hause gehen will und auf der Couch einen Kaffee trinken. Ich habe noch zu viel Energie. Vielleicht finden wir eine Lösung, für die ich weniger in Südafrika sein muss und mehr Zeit mit meiner Familie habe, wenn das möglich ist.»

Broos: Achtelfinaleinzug wäre ein «Wunder»

Broos hatte 2021 die Bafana Bafana übernommen und das Team erstmals in seiner Geschichte in die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft geführt. «Wir können jetzt schon sagen, dass die WM ein Erfolg ist für uns», sagte er. «Wenn du hier bist, dann willst du auch gewinnen.» Sollte Südafrika der Einzug ins Achtelfinale gelingen, «dann wäre das wirklich ein Wunder für Bafana Bafana», sagte er.