England legt einen erfolgreichen WM-Start hin - und die Presse schwärmt über das Offensivduo Harry Kane/Jude Bellingham. Die heimischen Medien finden sogar lobende Worte für Trainer Thomas Tuchel.

Arlington (dpa) – England feiert mit dem 4:2 gegen Kroatien einen erfolgreichen Start in die Fußball-Weltmeisterschaft. Bayerns Stürmerstar Harry Kane glänzt dabei mit einem Doppelpack. Das schreiben die internationalen Medien:

England

«Sun»: «Harry Kane und Jude Bellingham haben unter dem Dach in Dallas etwas Sternenstaub versprüht und damit bewiesen, warum England bei dieser Weltmeisterschaft vielleicht doch für Überraschungen sorgen könnte. Doch die wackelige Viererkette von Thomas Tuchel darf sich nicht zu sicher fühlen, denn sonst könnte das Turnier doch noch zu einer ziemlichen Katastrophe werden.»



«Mirror»: «Harry schreibt Geschichte! Kane stellt Linekers WM-Rekord für England ein, verhilft den Three Lions zu einem aufregenden Sieg gegen Kroatien und startet die WM-Kampagne mit einem Kantersieg.»

«Telegraph»: «Tuchels Ansprache beflügelt England nach einer schwachen ersten Halbzeit zum Sieg. Der Trainer gibt den Spielern in der Halbzeitpause eine entscheidende Ansprache und sieht dann, wie sie Kroatien mit einer deutlich verbesserten Leistung besiegen.»

«Daily Mail»: «Die Three Lions haben die Feuerkraft, um bei dieser Weltmeisterschaft mit Harry Kane und Jude Bellingham an der Spitze weit zu kommen – aber das Team muss sich defensiv schnell verbessern.»

Spanien

«As»: «England ist nicht zum Spaß in die USA gekommen. Dank einer Glanzleistung von Kane und Bellingham haben die Three Lions das kroatische Team, bei dem Modric überfordert und ideenlos wirkte, vernichtend geschlagen.»

«Marca»: «Das ist der Bellingham, auf den England gewartet hat. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid rechtfertigte das Vertrauen von Tuchel und trug maßgeblich zum überzeugenden Sieg gegen eine stets kämpferische kroatische Mannschaft bei.»

USA

«The Athletic»: «England wird nach einem spannenden und manchmal chaotischen Sieg gegen Kroatien in Dallas fast garantiert die WM-K.-o.-Runde erreichen und in der Gruppe L an der Spitze sein.»

«Dallas News»: «Es war ein Spiel voller Offensivkraft, Tore von Topstars und sogar einem denkwürdigen Moment für einen lokalen Fußballer.»

Frankreich

«L'Équipe»: «England ist am Mittwoch mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft gestartet – in einem atemberaubenden Spiel. Harry Kane erzielte einen Doppelpack und zog mit Gary Lineker als bester englischer Torschütze bei einer Weltmeisterschaft gleich.»

Schweiz

«Blick»: «England nimmt kroatische Geschenke dankend an. Das Duell der Weltnummer 4 aus England und Weltnummer 11 Kroatien hält alles, was ein Topspiel verspricht. Die Fans im ausverkauften Stadion in Dallas sehen viele und vor allem auch schöne Tore. Am Ende behält Mitfavorit England das bessere Ende für sich.»

Österreich:

«Krone»: «Auf Rekordjagd! Kane holt England-Legenden ein.»