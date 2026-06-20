Die Freundin von Portugal-Star Joao Neves wird im Internet massiv von Fans von Cristiano Ronaldo angegangen. Doch ein vermeintlicher Kommentar von ihr war offenbar eine Manipulation.

Palm Beach Garden (dpa) – Die Freundin von Portugals Fußball-Nationalspieler Joao Neves wird im Internet weiterhin massiv von Anhängern seines Teamkollegen Cristiano Ronaldo beschimpft. Unter einem Instagram-Post der Schauspielerin Madalena Aragao stehen mittlerweile mehr als 7000 Kommentare mit teils beleidigendem Inhalt.

Allerdings gibt es inzwischen Hinweise, dass der Ausgangspunkt dieser Beschimpfungen eine dreiste Fälschung war. Unter einem Foto von Aragao und Neves hatte ein Ronaldo-Fan nach dem 1:1 der Portugiesen im ersten WM-Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo geschrieben: «Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.» Die Antwort darauf: «Sag deinem goat, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!»

Was zunächst wie eine Rücktritts-Aufforderung der Schauspielerin aussah, war aber nach Medienberichten in Portugal offenbar eine KI-Manipulation. Demnach wurde für die Antwort ein Instagram-Account angelegt, der Aragaos Auftritt täuschend ähnlich sieht.

Die Folgen dieser Fälschung und der Berichterstattung über Aragaos vermeintliche Aussagen sind aber gravierend: Wegen der Hasskommentare hat sie die Kommentarfunktion auf ihrem Account eingeschränkt.