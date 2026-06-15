Kylian Mbappé wird auf der Pressekonferenz der Franzosen von einem Routinier vertreten. Trainer Deschamps erklärt die Hintergründe - und schiebt die Rolle des Topfavoriten weiter.

East Rutherford (dpa) – Nationaltrainer Didier Deschamps will Frankreichs Superstar Kylian Mbappé vor dem WM-Auftakt gegen Senegal möglichst viele Strapazen ersparen. «Mein oberstes Ziel ist es, die Spieler zu schützen», sagte der 57-Jährige vor der Partie gegen die Westafrikaner am Dienstag (21.00 Uhr/MagentaTV) in East Rutherford. Statt Mbappé, den Kapitän der Franzosen, hatte er Routinier N'Golo Kanté mit zur Pressekonferenz genommen.

Auch wegen der großen Hitze achte er darauf, seine Profis zu schützen, erklärte Deschamps. Das gelte natürlich auch für Kanté. Der 35-Jährige gehöre aber zu den Frühaufstehern im Team. «Wir haben zwei einstündige Fahrten vor uns», sagte der Coach der «Équipe Tricolore». Zudem gebe es bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ja noch viele weitere Reisen.

Favorit? Deschamps: «Wenn, dann Spanien»

Mbappé steht bei Titelanwärter Frankreich besonders im Fokus – nach einer schwachen Saison mit Real Madrid öffentlich aber auch in der Kritik. Der 27-Jährige sei weltweit bekannt. Es liege an ihm, damit umzugehen, sagte Trainer Deschamps. Mbappé werde aber auch überall verehrt und gerade von der jüngeren Generation geliebt, sagte der Coach der Franzosen weiter.

«Les Bleus» gehören zu den großen Favoriten bei dieser WM. Frankreich habe sicher berechtigte Ambitionen auf den dritten Titel nach 1998 und 2018. «Wenn es einen Favoriten gibt, dann ist es sicher Spanien», meinte Deschamps aber.