Statt um den WM-Pokal geht es im Spiel um Platz drei maximal ums Prestige. Frankreichs Trainer Didier Deschamps kündigt mehrere Wechsel an.

Miami (dpa) – Vor seinem letzten Spiel als Frankreichs Nationaltrainer hat Didier Deschamps an die Moral seiner Spieler appelliert. «Wir haben die Verpflichtung, alles zu geben und das letzte Ziel zu erreichen. Wir müssen das Spiel respektieren. Es ist eine WM», sagte der 57-Jährige. «Die französische Nationalmannschaft ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist.»

Am Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) trifft Frankreich in Miami auf England im Spiel um Platz drei. Sein englischer Amtskollege Thomas Tuchel hatte zuvor gesagt, dass niemand dieses Spiel spielen wolle, weil beide Mannschaften das Endspiel erreichen wollten. Verteidiger Ibrahima Konaté bestätigte das: «Natürlich ist das so. Aber wir spielen immer noch für Frankreich. Wir müssen das Trikot respektieren.»

Zudem geht es auch um Deschamps, der nach 14 Jahren aufhören wird. «Es ist wahr, dass wir dem Trainer etwas zurückgeben wollen. Er hat so viel für uns getan. Wir müssen dankbar sein», sagte der frühere Liverpool-Verteidiger.

Spanien-Pleite nicht verdaut

Das 0:2 im Halbfinale gegen Europameister Frankreich hat die Mannschaft bisher nicht verarbeitet. «Wir denken jeden Tag daran», sagte Konaté. «Viele dachten, Frankreich könnte mit seinen Spielern zwei oder drei Mannschaften stellen. Aber wir haben nicht gegen irgendeine Mannschaft verloren. Wenn Spanien Weltmeister wird, können wir sagen, wir sind an den Besten gescheitert.»

Kylian Mbappé, der mit acht Treffern zusammen mit Lionel Messi die Torjägerliste anführt, könnte sich den «Goldenen Schuh» allein sichern. Deschamps verriet nur, dass der Angreifer verfügbar sei, ließ offen, ob er beginnen wird. Der Trainer betonte jedoch, dass es einige Wechsel geben werde.

Mbappé könnte zudem WM-Rekordtorschütze werden. Mit 20 Toren liegt der 27-Jährige aktuell einen Treffer hinter Messi. «Auf persönlicher Ebene möchte Kylian das sicher erreichen», meinte Konaté.