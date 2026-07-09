Während US-Stürmer Folarin Balogun nach Rot nicht gesperrt wurde, muss Jarell Quansah pausieren: Die FIFA sanktioniert Englands Verteidiger nach einem Foul im Spiel gegen Mexiko für zwei Partien.

Miami (dpa) – Bayer Leverkusens Jarell Quansah wäre erst in einem möglichen WM-Endspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft wieder spielberechtigt. Nach seiner Roten Karte im Achtelfinale gegen Mexiko (3:2) sperrte der Weltverband FIFA den Defensivspieler für zwei Spiele. Damit zeigte sich die FIFA deutlich weniger gnädig als beim US-Amerikaner Folarin Balogun, der trotz vorheriger Roter Karte im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) spielen durfte, was weltweit für große Empörung gesorgt hatte.

Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) im Viertelfinale auf Norwegen.