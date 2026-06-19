Nach langer Verletzungspause will Lamine Yamal kein Risiko eingehen. Wie er mit dem Anpassungsprozess umgeht, verrät der 18-Jährige vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien.

Atlanta (dpa) – Fußball-Jungstar Lamine Yamal steht Spanien für das wegweisende zweite WM-Spiel nur eingeschränkt zur Verfügung. «Ich bin bereit für alles, was der Trainer von mir verlangt. Aber ich bin noch nicht bereit für ein ganzes Spiel», sagte der 18-Jährige dem TV-Sender RTVE vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaTV). Es sei unnötig, ein Risiko einzugehen. Er sei in einem Anpassungsprozess.

Beim blamablen 0:0 zum Auftakt in Atlanta gegen Kap Verde war Yamal in der 71. Minute eingewechselt worden. Für kurze Zeit gelang es dem dribbelstarken Offensivspieler des FC Barcelona, das behäbige Spiel des Europameisters zu beleben.

Williams fitter als Yamal

Spanische Medien hatten daraufhin eine Veränderung in der Startelf gefordert. Mit Yamal und dem ebenfalls lange verletzten Nico Williams müsse das Spiel über die Flügel gestärkt werden. «Körperlich ist er besser drauf als ich», sagte Yamal über Williams. «Aber wir haben keine Eile. Wir haben ein großartiges Team mit Top-Spielern und gehen Schritt für Schritt.»

Eine Oberschenkelverletzung hatte Yamal lange zu einer Pause gezwungen. Vor dem Auftakt gegen Kap Verde hatte der Teenager sein letztes Spiel im April bestritten. Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte stets betont, bei Yamal nichts überstürzen zu wollen.