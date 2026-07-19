Für den neuen Weltmeister gibt es nicht nur den goldenen Pokal. Der Sieger des Finalduells Spanien gegen Argentinien streicht ein Rekord-Preisgeld ein. Für den DFB gab es deutlich weniger.

East Rutherford (dpa) – Der Fußball-Weltmeister darf sich über ein Rekord-Preisgeld freuen. Der Sieger des Endspiels am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zwischen Spanien und Argentinien erhält als Prämie 50 Millionen US-Dollar (43,71 Millionen Euro). An den Verlierer schüttet der Weltverband FIFA noch 33 Millionen US-Dollar aus. Für den dritten Platz erhält England 29 Millionen US-Dollar, der Vierte Frankreich bekommt 27 Millionen-Dollar.

Bei der WM 2022 in Katar hatte Argentinien als Weltmeister 42 Millionen US-Dollar kassiert.

Insgesamt 871 Millionen US-Dollar für die Teilnehmer

Vor dem Turnier herrschte bei mehreren Verbänden Unmut angesichts der hohen Kosten, schwankender Wechselkurse und der Steuergesetze in den USA. Nach der Kritik erhöhte die FIFA deshalb die Gesamtausschüttung vor allem über höhere Start- und Vorbereitungspauschalen.

So gehen insgesamt 871 Millionen US-Dollar direkt an die 48 teilnehmenden Verbände. Jedes Team erhielt 2,5 Millionen US-Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Dazu kommen 10 Millionen US-Dollar als Minimalbetrag beim Ausscheiden in der Vorrunde. Je nach Erfolg in der K.-o.-Runde stieg die Erfolgsprämie.

Der DFB erhielt für das Ausscheiden im Sechzehntelfinale elf Millionen US-Dollar – und damit deutlich weniger als noch für den WM-Sieg 2014. Damals hatte die Nationalmannschaft 35 Millionen Dollar eingespielt, dies waren rund 25,7 Millionen Euro.