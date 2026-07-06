England feiert bei der WM den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Spiel verletzt sich jedoch ein Spieler. Was ist passiert?

Mexiko-Stadt (dpa) – Mitten in den WM-Feierlichkeiten nach dem dramatischen Achtelfinal-Sieg gegen Mexiko bildeten die englischen Nationalspieler und Betreuer plötzlich einen Kreis. Bei der Party vor den Fans der Three Lions war Jordan Henderson offenbar über eine Bande gestürzt. Auf einer Trage wurde der 36-Jährige in die Katakomben des Aztekenstadions getragen.

Kapitän Harry Kane machte sich nach dem 3:2 aber keine großen Sorgen. «Jordan ist da gerade hingefallen. Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm», sagte der Stürmer des FC Bayern München bei der BBC. England hatte das Duell 3:2 gewonnen und trifft im Viertelfinale nun auf Norwegen.