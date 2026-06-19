Die Kicker aus der Karibik fordern den Rekordweltmeister. Haitis Trainer Sébastien Migné gibt seinen Spielern für das Highlight gegen die Seleção eine klare Botschaft mit auf den Weg.

Philadelphia (dpa) – Haitis Trainer Sébastien Migné blickt voller Vorfreude auf das Duell mit Rekordweltmeister Brasilien. «Rennt, rennt, rennt» sei seine Botschaft an die Spieler, sagte der Franzose vor der Partie in Philadelphia an diesem Samstag (2.30 Uhr/ARD und MagentaTV).

Er wolle ihnen zu verstehen geben, dass sie nichts verlieren, aber «alles gewinnen» könnten. Es sei 52 Jahre her, dass Haiti letztmals an einer Fußball-WM teilgenommen habe, betonte der Coach noch mal. Nun auch noch gegen Brasilien zu spielen, sei «unglaublich».

Gegen Brasilien noch größere Bühne

Zum Auftakt hatte Haiti nur knapp mit 0:1 gegen Schottland verloren. «Wir haben es verdient, hier zu sein», sagte Migné. Gegen Brasilien, das zum Start 1:1 gegen Marokko spielte, könne man jetzt noch etwas präsenter werden.

Dank des Fußballs gebe es immer wieder «wunderbare Momente», sagte Migné. Man wolle dafür sorgen, dass das Land stolz auf die Mannschaft sei. Die humanitäre Lage in Haiti ist katastrophal. Bandengewalt, Korruption, Hunger und politische Instabilität prägen das Leben. Migné bedauerte erneut, dass er – anders als er es von seinen Trainerstationen sonst gewohnt sei – nicht dort leben könne. Er hoffe, noch in seiner Zeit als Haiti-Coach dort hinzukommen.