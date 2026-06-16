Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bekommt nach dem WM-Turnier wohl einen neuen Coach. Was über die Pläne von Roberto Martínez berichtet wird.

Palm Beach Garden/USA (dpa) – Roberto Martínez hört nach der Fußball-Weltmeisterschaft laut Medienberichten als Nationaltrainer Portugals auf. Der Vertrag des 52 Jahre alten Spaniers läuft ohnehin im Juli aus. Spekulationen um seinen Abgang nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko – unabhängig vom Ausgang für den Europameister von 2016 – gab es schon länger.

Über die Entscheidung berichten übereinstimmend das Portal Talksport und der britische Journalist Ben Jacobs. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo trifft in ihrem ersten WM-Spiel am Mittwoch (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) auf die Außenseiter der Demokratischen Republik Kongo.

Rückkehr nach England?

Martínez, der die Portugiesen im Januar 2023 übernommen hatte, strebt nach den Berichten eine Rückkehr in die Premier League an. Er war zwischen 2016 und 2022 auch schon Chefcoach von Belgiens Auswahl und zuvor beim FC Everton tätig.