Miami (dpa) – Ihr nächstes Spiel bei der Fußball-WM werden die Portugiesen nur einen Abend vor dem ersten Todestag ihres Stürmers Diogo Jota bestreiten. Der Angreifer des FC Liverpool kam am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben. Portugal und Kroatien treffen im WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr/MESZ) in Toronto aufeinander.

«Ich will nicht sagen, dass der erste Todestag besonders schwierig wird. Aber ich denke, wir sollten Diogo Jota ehren. Denn alles, was wir in diesem Team begonnen haben, begann mit ihm», sagte Trainer Roberto Martinez nach dem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien. «Wir haben mit ihm die Nations League gewonnen. Und wir wollen für ihn die WM gewinnen.» Bei diesem Turnier sei «jeder Tag schwierig» für sein Team. «Denn in jedem Training gibt es Momente, in denen Diogo Jota wieder in unseren Erinnerungen ist.»