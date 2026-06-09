Die Niederlande müssen kurz vor dem Auftakt gegen Japan schon das WM-Aus für den verletzten Jurrien Timber verkraften. Nun macht auch noch die Nummer eins Sorgen.

New York (dpa) – Die Niederlande sorgen sich kurz vor dem WM-Auftakt um Stammtorwart Bart Verbruggen. Der 23 Jahre alte Torhüter vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion verletzte sich beim letzten Testspiel des Oranje-Teams gegen Usbekistan (2:1) an der Hüfte und musste ausgewechselt werden. Für ihn rückte Mark Flekken von Bayer Leverkusen zwischen die Pfosten.

Wie schwer die Verletzung von Verbruggen ist, ist noch unklar. Kurz vor dem Test in New York hatten die Niederländer bereits den WM-Ausfall von Jurrien Timber mitgeteilt. Der Profi des englischen Meisters FC Arsenal ist nach einer Leistenverletzung noch nicht vollkommen fit. Für ihn wurde der frühere Leipziger Lutsharel Geertruida nachnominiert.

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman startet am Sonntag in Dallas gegen Japan in die Fußball-Weltmeisterschaft. Ihr Teamquartier beziehen die Niederländer in Kansas City.