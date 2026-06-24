Die Elftal ist bei der WM noch ungeschlagen. Auch Tunesien dürfte kein Prüfstein werden. Etwas anderes bereitet mehr Sorgen.

Kansas City (dpa) – Die Niederlande gehen in Bestbesetzung ins letzte WM-Gruppenspiel gegen Tunesien. Im Duell mit den bereits ausgeschiedenen Afrikanern kann Bondscoach Ronald Koeman an diesem Freitag (1.00 Uhr MEZ) in Kansas City auch auf die zuletzt angeschlagenen Quinten Timber und Frenkie de Jong zurückgreifen.

Nach dem gelungenen WM-Start mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gibt sich Koeman selbstbewusst. «Wir haben Ambitionen und wollen das Turnier gewinnen», sagte der Europameister von 1988. «Aber wir schauen von Spiel zu Spiel und werden niemanden unterschätzen. Auch Tunesien nicht. Sie werden sich gut aus der WM verabschieden wollen.»

Für den Zeitpunkt der Partie sind in Kansas City Unwetter vorausgesagt. Es wird mit starkem Regen und heftigen Windböen gerechnet. Wie schon bei der Partie Frankreich gegen Boston in Philadelphia könnte es daher zu einer Unterbrechung des Spiels kommen. «Das lassen wir auf uns zukommen. Du kannst viel beeinflussen, aber nicht das Wetter», sagte Koeman.