Die Niederlande wollen bei der WM den Titel. Die Vorrunde schließen sie ohne Niederlage ab. Nun soll es für die Elftal so richtig losgehen.

Kansas City (dpa) - Ungeschlagen, Gruppenerster: Die Niederlande sind bei der WM auf Kurs. Doch mit dem bisher Erreichten wollte sich bei der Elftal nach dem 3:1 (2:0) gegen das bereits zuvor ausgeschiedene und nach einem chaotischen Turnierverlauf samt Trainerwechsel nicht konkurrenzfähige Tunesien niemand lange aufhalten. «Jetzt kommen die großen Spiele. Jetzt müssen wir bereit sein», sagte Jan Paul van Hecke.

In der K.-o.-Runde geht es für das Oranje-Team am Dienstag (3.00 Uhr MEZ) im mexikanischen Monterrey gegen Marokko weiter. Ein brisantes Duell angesichts der großen marokkanischen Gemeinschaft in den Niederlanden und der vielen bei niederländischen Clubs unter Vertrag stehenden Spieler.

Van Dijk warnt vor Marokko

«Ich erwarte eine großartige Mannschaft mit fußballerischen Qualitäten, aber auch mit Schwächen», sagte Kapitän Virgil van Dijk über den nächsten Gegner. «Die müssen wir versuchen, auszunutzen. Ich freue mich riesig darauf, das sind großartige Spiele. Los geht's!»

Gegen Tunesien ging der Europameister von 1988 vor 68.391 Zuschauern in Kansas City durch ein Eigentor des Frankfurters Ellyes Skhiri bereits in der dritten Minute in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Brian Brobbey auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Nachdem Hazem Mastouri nach dem Seitenwechsel kurz für Spannung gesorgt hatte (54.), beruhigte van Hecke die Niederlande mit seinem Treffer zum 3:1 schnell wieder (62.).

Koeman bemängelt Nachlässigkeiten

«Du willst so ein Spiel in seiner Gesamtheit gut spielen. Da gehören schludrige Momente im Ballbesitz oder im Umschaltspiel nicht dazu», sagte Koeman. «Das nächste Spiel ist ein K.-o.-Spiel. Da können dich solche Momente den Kopf kosten.»

Der Bondscoach hat in den bisherigen drei Spielen stets Schwachpunkte in seinem Team ausgemacht. Dennoch stehen nach drei Spielen sieben Punkte und Platz eins zu Buche. «Das ist gut, aber jetzt zählt es. Ich weiß nicht, ob wir gegen Marokko der Favorit sind. Das ist ein großes Spiel. Und ein gutes Team mit viel Qualität», warnte Koeman.

Schlechtes Wetter bereitet Sorgen

Vor der Partie in Kansas City war fast ausschließlich das Wetter ein Thema gewesen. Der US-Wetterdienst NWS hatte davon gesprochen, dass am Nachmittag und Abend starke Stürme und heftige Regenfälle zu erwarten seien. Und in der Tat gab es in den Stunden vor dem Anpfiff den einen oder anderen Wolkenbruch und Gewitter.

Beim Fanfest am Donnerstagvormittag (Ortszeit) hatte das Wetter zur Freude der Oranje-Fans noch mitgespielt. Rund 25.000 Anhänger der Elftal hatten sich im berühmten P&L District der Stadt im mittleren Westen der USA versammelt und sich ausgelassen auf die Partie eingestimmt. Gegen Mittag setzten dann aber Regen und Donner ein. Das Fanfest in der Stadt wurde gegen 14.00 Uhr (Ortszeit) geschlossen.

Viele rechneten nun mit einem ähnlichen Szenario wie beim Spiel Frankreich gegen Irak in Philadelphia, das wegen Unwetters lange unterbrochen werden musste. Sogar eine Spielverschiebung stand zwischenzeitlich im Raum.

Pünktlicher Anpfiff

Zunächst wurden die Zuschauer deshalb auch nicht ins imposante Stadion des NFL-Clubs Kansas City Chiefs gelassen. Doch rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff gab es Entwarnung. Die Gewitterwolken waren vorbeigezogen, die Partie konnte pünktlich angepfiffen werden. Und die Niederlande Platz eins unter Dach und Fach bringen.