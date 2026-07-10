Nach dem WM-Aus im Achtelfinale und dem Rücktritt von Roberto Martínez hat der portugiesische Fußballverband den Trainerposten mit Jorge Jesus neu besetzt. Der 71-Jährige ist ein echter Titelsammler.

Lissabon (dpa) – Wenige Tage nach dem WM-Aus hat der portugiesische Fußballverband mit Jorge Jesus einen neuen Nationaltrainer präsentiert. «Heute beginnt eine neue Reise. Herzlich willkommen in der Nationalmannschaft, Herr Jorge Jesus», schrieb der portugiesische Verband in den sozialen Netzwerken.

Bereits am Vortag hatten portugiesische Medien über Jesus als Nachfolger von Roberto Martínez berichtet, jetzt bestätigte der Nationalverband FPF die Neubesetzung offiziell. Den Berichten zufolge unterschreibt der 71-Jährige einen Vertrag bis 2030. Jesus soll somit sein Heimatland unter anderem auch bei der WM 2030 im eigenen Land (sowie in Spanien und Marokko sowie je einem Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay) trainieren.

Erste Station als Nationaltrainer

Jesus führte zuletzt Al-Nassr zur Meisterschaft in Saudi-Arabien – den Club von Cristiano Ronaldo. Ob der Superstar seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft fortsetzt, ist nach dem WM-Aus offen. Die Position auf der Trainerbank seines Heimatlandes ist Jesus' erste Station bei einer Nationalmannschaft.

Jesus' Vorgänger Martínez war nach dem 0:1 im WM-Achtelfinale in Arlington im US-Staat Texas gegen Mitfavorit Spanien zurückgetreten. Der 52-Jährige war dreieinhalb Jahre im Amt und hatte mit Portugal 2025 die UEFA Nations League gewonnen.

Der 71-Jährige gilt als Titelsammler

Jesus zählt zu den erfolgreichsten portugiesischen Trainern der vergangenen Jahrzehnte. Seine größten Erfolge feierte er mit dem Club Benfica Lissabon, den er unter anderem zu drei Liga-Titeln (2010, 2014 und 2015) führte. Mit dem Stadtrivalen Sporting gewann er unter anderem 2018 den portugiesischen Ligapokal.

Flamengo Rio de Janeiro führte er 2019 und 2020 zur brasilianischen Meisterschaft und die Copa Libertadores, vergleichbar mit der europäischen Champions League. Zudem holte er den brasilianischen Supercup, die Supercopa Sudamericana und die Staatsmeisterschaft von Rio.

Auch in Saudi-Arabien holte Jesus einen Titel nach dem anderen: Mit Al Hilal gewann er zunächst 2018 und in einer zweiten Etappe beim Club in den Jahren 2023 und 2024 gleich fünf Trophäen.