Die Türkei fährt als Gruppenletzter nach Hause, das stand schon vor dem Sieg gegen die USA fest. Das 3:2 in letzter Minute bedeutet den Spielern aber dennoch eine Menge.

Inglewood (dpa) – Der Sieg gegen Co-Gastgeber USA hat die Türkei zumindest ein wenig mit der enttäuschenden WM-Teilnahme versöhnt. «Ich glaube, dass es für uns wichtig war, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren und zeigen, was wir eigentlich drauf haben», sagte BVB-Profi Salih Özcan nach dem 3:2 (2:1) durch ein Tor in der achten Minute der Nachspielzeit. Trainer Vincenzo Montella sagte: «Ich bin wirklich froh für die türkischen Leute. Ich kann sagen, dass wir mit erhobenem Kopf nach Hause gehen können.»

Der ehemalige Schalker Kaan Ayhan traf für die Türken zum 3:2, zuvor hatten Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.) die Partie vor der Pause schon mal gedreht gehabt. Die USA waren durch Auston Trusty schon in der 3. Minute in Führung gegangen, Sebastian Berhalter gelang kurz nach dem Seitenwechsel das 2:2 (49.). Schon vor Anpfiff war festgestanden, dass die USA Gruppe D gewonnen haben und die Türkei als Gruppenletzter nach Hause fahren muss.

Montella schickt sieben neue Spieler aufs Feld

«Ich bin super glücklich damit, wie die Spieler heute Abend gespielt haben», sagte Montella laut offizieller Übersetzung der FIFA. Im Vergleich zum 0:1 gegen Paraguay hatte er seine Startelf auf sieben Positionen verändert, die USA waren sogar mit neun neuen Spielern in das Duell gegangen. «Sie haben all ihre Fähigkeiten gezeigt. So, wie sie heute gespielt haben, in einem Auswärtsspiel, vor einem sehr lauten Publikum, wenn sie nicht so stark wären, hätten sie das heute nicht geschafft», sage Montella.

Torschütze Kökcü betonte: «Wir wollten unsere Fans nicht enttäuschen, das war die Motivation zu gewinnen. Wir mussten den Fans etwas zurückgeben, weil sie uns überall unterstützen.»