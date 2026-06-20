Die Freundin von Portugal-Star Joao Neves wird im Internet massiv von Fans von Cristiano Ronaldo angegangen. War der angebliche Kommentar von ihr eine Fälschung?

Palm Beach Garden (dpa) - Die Freundin von Portugals Fußball-Nationalspieler Joao Neves ist im Internet massiv von Anhängern seines Teamkollegen Cristiano Ronaldo beschimpft worden. Unter einem Instagram-Post der Schauspielerin Madalena Aragao stehen mittlerweile mehr als 7.000 Kommentare mit teils beleidigendem Inhalt.

Inzwischen gibt es allerdings Hinweise, dass der Anlass der Beschimpfungen eine Fälschung war. Ausgangspunkt waren Berichte über einen angeblichen Screenshot von Aragaos Instagram-Profil. Dieser Screenshot erweckte den Eindruck, ein Nutzer habe unter einem Foto von ihr und Neves geschrieben: «Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.» Als Antwort darauf war ein angeblicher Post von Aragao zu sehen mit den Worten: «Sag deinem goat, er soll in Rente gehen. Er ist sehr egoistisch!»

Auch dpa hatte über den Post berichtet und ihn Aragao zugeschrieben. Angaben des portugiesischen Fußballverbands und Medienberichten zufolge soll der Post gefälscht gewesen sein. «Natürlich handelt es sich um eine Fälschung, da alle Aussagen von João Neves zu Ronaldo falsch interpretiert werden und daher ebenfalls eine Fälschung sind», teilte ein Sprecher des Verbands der Deutschen Presse-Agentur mit.

Allerdings lässt sich weiterhin nicht zweifelsfrei überprüfen, ob - und wenn ja - wie der Post gefälscht wurde. Die Künstleragentur von Aragao reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Echtheit des Posts.

Medien in Portugal hatten ohne konkrete Quellenangabe von einer Manipulation berichtet. Die Schauspielerin schränkte wegen der Hasskommentare die Kommentarfunktion auf ihrem Account inzwischen ein.