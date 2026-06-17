England startet gegen Kroatien in die Fußball-WM. Der Trainer kann es kaum erwarten, und Kapitän Harry Kane hat eine Botschaft an die jungen Spieler.

Arlington (dpa) – England will in seinem WM-Auftaktspiel den Grundstein für den ersehnten zweiten Weltmeistertitel nach dem Heim-Triumph vor 60 Jahren legen. «Natürlich träumen wir, wir haben das Recht zu träumen, aber wir wollen uns nichts vormachen. Wir wissen, dass damit Verantwortung und Anstrengung verbunden sind», sagte Trainer Thomas Tuchel: «Wir wollen uns anstrengen und dann auch das Ergebnis verdienen. Also tun wir das, und es beginnt morgen.»

Am Mittwoch (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) treffen die Three Lions in Arlington auf Kroatien mit Mittelfeldstar Luka Modric. Er hoffe, die englischen Fans können dann das von der Mannschaft sehen, «was ich die letzten 16 Tage gesehen und gefühlt habe: brillanter Einsatz, brillante Atmosphäre», sagte der deutsche Coach Tuchel: «Ich persönlich freue mich sehr.»

Kane mit Botschaft an Mitspieler

Kapitän und Stürmerstar Harry Kane verriet, welche Message er angesichts des großen Titeldrucks an die vielen jungen Spieler im Team habe. «Letztendlich geht es mir darum, mental frei zu sein», sagte der Profi des FC Bayern: «Wenn man das Gefühl hat, alles geben zu können, auf Sieg zu spielen, Druck auszuüben und alles auf dem Platz zu lassen, dann kann man erhobenen Hauptes vom Platz gehen, egal wie das Ergebnis ausfällt.»