Wie in Deutschland gibt es nach dem frühen WM-Aus auch in den Niederlanden eine Trainerdiskussion. Die Tage von Bondscoach Ronald Koeman sind gezählt.

Monterrey (dpa) – Der niederländische Bondscoach Ronald Koeman hat seine Zukunft nach dem frühen WM-Aus gegen Marokko noch offengelassen. «Das habe ich nicht getan», antwortete Koeman nach dem 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen auf die Frage, ob er dem Verband seinen Rücktritt angeboten habe. «Ich werde in Ruhe über meine Zukunft nachdenken», sagte der 63-Jährige in Monterrey nach der Niederlage im Sechszehntelfinale.

Koeman ist seit Anfang 2023 zum zweiten Mal Trainer der Elftal. Es wird erwartet, dass der Ex-Profi zeitnah sein Amt zur Verfügung stellt. Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Peter Bosz vom niederländischen Meister PSV Eindhoven.

Kritik an defensiver Spielweise

Koeman wurde nach der verdienten Niederlage gegen Marokko heftig dafür kritisiert, dass er sein System auf fünf Verteidiger umgestellt hatte. Der Europameister von 1988 wies diese Kritik zurück. «Es geht nicht darum, Angst zu haben. Es geht darum, besser zu stehen. Wir haben mit drei Angreifern gespielt», sagte Koeman.

«Ich weiß, als Bondscoach werde ich gelobt, wenn das 1:1 nicht mehr fällt. Jetzt werde ich kritisiert, weil ich mit fünf Verteidigern gespielt habe», sagte Koeman weiter. Der marokkanische Ausgleich war erst in der Nachspielzeit gefallen. Die Kritik interessiere ihn nicht, sagte der Bondscoach. Er würde immer wieder so entscheiden.