Finale der Fußball-WM
Nach Titel: Rodri zum besten Spieler der WM gekürt
WM 2026 Finale - Spanien - Argentinien
Rodri wurde als bester Spieler der Fußball-WM ausgezeichnet.
Tom Weller. DPA

Rodri führte Spanien mit einer herausragenden Leistung zum WM-Titel - und überzeugte schon das ganze Turnier über mit seinem Können. Dafür bekam er nach dem Finale eine persönliche Auszeichnung.

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East Rutherford (dpa) – Der Spanier Rodri ist nach dem WM-Finale als Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Nach dem 1:0 des Fußball-Europameisters gegen Titelverteidiger Argentinien bekam der 30-Jährige von Manchester City einen goldenen Ball als Trophäe überreicht.

Zum besten Torhüter der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko kürte der Weltverband FIFA den Spanier Unai Simón. Die Auszeichnung als bester junger Spieler ging an seinen 19 Jahre alten Teamkollegen Pau Cubarsi vom FC Barcelona.

Der Goldene Schuh für den besten Torschützen des Turniers ging an den Franzosen Kylian Mbappé. Der Stürmerstar hatte sich mit seinen beiden Treffern im Spiel um Platz drei gegen England (4:6) noch an Lionel Messi vorbeigeschoben und traf insgesamt zehn Mal. Der Argentinier kam mit acht Toren auf den zweiten Platz. Auch in der ewigen WM-Torjägerliste liegt Mbappé mit 22 Treffern nun vor Messi (21).

© dpa-infocom, dpa:260719-930-409201/1

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