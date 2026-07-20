Endspiel der Fußball-WM
Nach Final-Abpfiff: Paredes rastet nach Niederlage aus
WM 2026 Finale - Spanien - Argentinien
Der Argentinier Leandro Paredes schubste Spaniens Gavi zu Boden.
Yuki Iwamura. DPA

Schon während des Spiels steht Argentiniens Leandro Paredes kurz vor dem Platzverweis. Nach dem Schlusspfiff schlägt er einem Spanier ins Gesicht und schubst ihn zu Boden.

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East Rutherford (dpa) – Hässliche Szenen unmittelbar nach dem Spielende: Argentiniens Leandro Paredes hat sich nach dem Abpfiff des WM-Finals im Moment der 0:1-Niederlage gegen Spanien zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Der Argentinier stand schon während des Spiels mit einer Gelben Karte vorbelastet kurz vor dem Platzverweis.

Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme sagte als Expertin bei MagentaTV, bei Paredes sei «etwas durchgeknallt». Thomas Müller ergänzte, er selbst habe sich in ähnlichen Situationen immer mehr aufs Debattieren konzentriert, «da meine Stärken nie im Nahkampf lagen».

© dpa-infocom, dpa:260719-930-409218/1

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