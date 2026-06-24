Fußball-WM
Nach Beinbruch von Kanadas Koné: Fünf Spiele Sperre
WM 2026 - Kanada - Katar
Für das folgenschwere Foul an Koné wurde Katars Madibo nun gesperrt. (Archivbild)
Abbie Parr. DPA

Nach der schweren Verletzung von Kanadas Ismael Koné wird der Übeltäter für fünf Spiele gesperrt.

Vancouver (dpa) – Der katarische Fußball-Nationalspieler Assim Madibo ist nach seinem Tritt gegen Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Madibo hatte nach seinem Foul gegen Koné am vergangenen Freitag beim 0:6 im WM-Vorrundenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada die Rote Karte gesehen. Koné hatte sich bei der Aktion das Bein gebrochen und fällt monatelang aus. Die Sperre für Madibo gilt nach Angaben des Weltverbandes FIFA wie üblich für alle Länderspiele auch nach der Weltmeisterschaft.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-278031/1

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