Vancouver (dpa) – Der katarische Fußball-Nationalspieler Assim Madibo ist nach seinem Tritt gegen Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Madibo hatte nach seinem Foul gegen Koné am vergangenen Freitag beim 0:6 im WM-Vorrundenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada die Rote Karte gesehen. Koné hatte sich bei der Aktion das Bein gebrochen und fällt monatelang aus. Die Sperre für Madibo gilt nach Angaben des Weltverbandes FIFA wie üblich für alle Länderspiele auch nach der Weltmeisterschaft.

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