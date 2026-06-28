Eine Ecke, ein Rekord und ein Auftritt wie ein Jungspund: Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric verblüfft mit 40 Jahren. Was seine Teamkollegen sagen und was sein Trainer andeutet.

Philadelphia (dpa) – Mit einem Auftritt wie in seinen besten Jahren hat Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric selbst die eigenen Teamkollegen verblüfft und seinem Legenden-Status in der Heimat einmal mehr alle Ehre gemacht. Beim 2:1-Erfolg gegen Ghana sicherte der 40-Jährige seinem Team mit einer herausragenden Leistung Platz zwei und den Einzug in das Sechzehntelfinale. Dort wartet Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo.

«Ich schwöre es euch. Es wirkt so, als hätte er die Zeit um zehn Jahre zurückgedreht. Da war eine seiner besten Leistungen, die ich jemals von ihm im Nationaltrikot gesehen habe», sagte Teamkollege Nikola Vlasic, er kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nach einer präzisen Ecke von Modric hatte der Profi vom FC Turin sein Team zum Sieg geköpft. Dem Datenanbieter Opta zufolge ist Modric der älteste Spieler jemals mit einer WM-Torvorlage.

«Unser Anführer und unser bester Spieler»

Der Mittelfeld-Stratege legte mit einer Ecke nicht nur das Siegtor auf, sondern wirbelte über die gesamte Spieldauer über den Rasen. Der Weltfußballer von 2018 scheute keinen Zweikampf und klärte ein ums andere Mal eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum. «Er spielt, als wäre er 20 Jahre alt. Er war heute unglaublich. Er ist unser Anführer und unser bester Spieler. Er kann spielen, solange er will. Er bleibt gut», schwärmte Petar Sucic, der das erste Tor für Kroatien erzielt hatte.

Karriereende nach der WM?

Offiziell hat sich Modric noch nicht dazu geäußert, ob die fünfte WM-Teilnahme auch seine letzte ist. Für Trainer Zlatko Dalic steht allerdings wohl schon fest, dass er künftig auf seinen Ausnahmespieler verzichten muss. «Er ist sich bewusst, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft ist, und er versucht, sein Bestes zu geben und sich so gut wie möglich von der WM zu verabschieden. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und so lange wie möglich für Kroatien spielt», sagte Dalic.

Modric bestritt bislang 201 Spiele für die «Vatreni» (Feurigen). Seit rund zwei Jahrzehnten ist er das Gesicht des kroatischen Fußballs, führte sein Land als Kapitän zu den größten Erfolgen überhaupt und entwickelte sich zum Rekordnationalspieler.