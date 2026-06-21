Der gute WM-Start sollte eigentlich die Stimmung im ägyptischen Team heben - auch bei Topstar Mohamed Salah? Der wurde ausgewechselt und soll darüber sauer sein, was der Trainer aber verneint.

Vancouver (dpa) – Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Offensivstar Mohamed Salah zurückgewiesen. Der 34 Jahre alte Profi des FC Liverpool sei ein «großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler», sagte Hassan.

Der Coach war bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3 Uhr MESZ/MagentaTV) in Vancouver gegen Neuseeland gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan.

«Ich habe keine Favoriten. Ich versuche nicht, jemandem zu gefallen oder zu missfallen. Ich vertraue den 26 Spielern und sie vertrauen mir», sagte Hassan außerdem dazu: «Also muss sich jeder auf dem Platz beweisen, und Mo Salah hat im ersten Spiel großartig gespielt.»