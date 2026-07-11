Lionel Messi begeistert die Fußball-Welt mit magischen WM-Auftritten. Doch selbst bei einem erneuten Titelgewinn käme er für Lothar Matthäus nicht als Weltfußballer infrage. Das sind seine Gründe.

Kansas City (dpa) – Auch Lothar Matthäus ist von Lionel Messis Auftritten bei der Fußball-WM begeistert – als ernsthaften Kandidat für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres sieht er den Argentinier aber nicht. Da der 39-jährige Messi auf Clubebene in der Major League Soccer bei Inter Miami und nicht bei einem europäischen Topverein spielt, dürfe er nach Matthäus' Ansicht selbst bei einem WM-Titelgewinn nicht zum Weltfußballer gewählt werden.

«Die Liga, in der Messi spielt, hat nichts mit der Qualität zu tun, wo Kane, Mbappé oder Dembélé oder Haaland spielen. Die spielen in den Top-Ligen in Europa», sagte der deutsche Rekord-Nationalspieler der «Bild» mit Blick auf Harry Kane (FC Bayern), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) und Erling Haaland (Manchester City).

Messi und Co. im Viertelfinale gegen die Schweiz

«Der Weltfußballer sollte schon auch das ganze Jahr hinweg überzeugt haben. Messi hat bei Miami überzeugt, aber die amerikanische Liga ist eben doch, sagen wir mal, nicht unter den Top-10, Top-15 der Welt», ergänzte Matthäus: «Da haben eben ein Haaland, ein Kane in der Champions League andere Leistungen gezeigt als Lionel Messi.»

Messi hat die Auszeichnung in seiner ruhmreichen Karriere bereits acht Mal gewonnen. In der deutschen Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) tritt der Kapitän mit der argentinischen Nationalmannschaft im Football-Tempel der Kansas City Chiefs im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz an.