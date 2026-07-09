Für Christian Pulisic hat das WM-Aus mit dem US-Team weitere Folgen: Der Offensivstar hat nach seiner Verletzung im Spiel gegen Belgien nun Berichten zufolge eine Diagnose bekommen.

Seattle (dpa) – US-Stürmer Christian Pulisic hat sich bei der WM-Achtelfinalniederlage gegen Belgien (1:4) einem Medienbericht zufolge eine Knochenprellung und eine Mikrofraktur im rechten Bein zugezogen. Er wird mehrere Wochen ausfallen, wie das Portal «The Athletic» mit Verweis auf mit der Diagnose vertraute Personen sowie weitere US-Medien berichten. Demnach könnte der Stürmer von AC Mailand aber zum Saisonstart Ende August wieder fit sein.

Eine Bestätigung des US-Verbands steht noch aus. Pulisic hatte sich die Verletzung in der 52. Minute zugezogen, als der Angreifer bei einem Torschussversuch die Wade von Belgiens Kapitäns Youri Tielemans traf. Er versuchte danach noch einige Minuten weiterzuspielen, musste aber humpelnd in der 59. Minute ausgewechselt werden. «Ich habe mir in einer Aktion einfach komplett den Knöchel und das Knie verdreht», sagte Pulisic nach dem Spiel.

Es war bereits die zweite Verletzung des Flügelspielers während dieser WM. Im ersten Gruppenspiel gegen Paraguay bereitete der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund zwei US-Tore vor, musste aber zur Halbzeit wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt werden und verpasste anschließend die Partie gegen Australien. Gegen die Türkei kam er zu einem Kurzeinsatz, ehe er im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina wieder in der Startelf stand.