Direkt nach dem verpassten Finale bei der WM gerät Thomas Tuchel in die Kritik von Experten. Der Verband soll jedoch weiter zu ihm halten.

Atlanta (dpa) – Nationaltrainer Thomas Tuchel soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge trotz des Scheiterns im WM-Halbfinale das Vertrauen des englischen Fußballverbands FA haben. Es werde erwartet, dass der deutsche Coach das Team auch zur Heim-EM 2028 führen werde, schrieb unter anderem die BBC kurz nach der Niederlage gegen Argentinien in Atlanta. Tuchel werde wahrscheinlich Trainer bleiben, schrieb die «Times».

England hatte mit dem 1:2 den Finaleinzug verpasst und wartet damit weiter seit 1966 auf einen WM-Titel. Tuchel war Anfang 2025 als Nationaltrainer verpflichtet worden. Der 52-Jährige hatte seinen Vertrag im vergangenen Februar vorzeitig bis einschließlich der EM-Endrunde in zwei Jahren verlängert. Das Turnier wird in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden.

Spielte Tuchel nach der Führung zu defensiv?

Tuchel steht nach der Niederlage gegen Argentinien in der Kritik mehrerer Experten. Sie werfen dem früheren Bundesligatrainer vor, nach der 1:0-Führung auf eine zu defensive Taktik gesetzt zu haben.

FA-Geschäftsführer Mark Bullingham äußerte sich direkt nach dem Schlusspfiff nicht konkret zur Vertragssituation Tuchels. «Die Spieler und Thomas haben heute alles gegeben und das Team, die Trainer und der Staff hätten nicht härter während des Turniers arbeiten können», sagte der Funktionär und sprach ihnen seinen Dank aus.