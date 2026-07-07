0:2 zurückgelegen nach einem verschossenen Messi-Elfmeter. Doch dann führt der Superstar mit Wut im Bauch und brachialer Entschlossenheit Argentinien zum Sieg. Die Presse verneigt sich.

Atlanta (dpa) – Titelverteidiger Argentinien steht nach dem nächsten K.-o.-Drama im WM-Viertelfinale. Nach einem 0:2-Rückstand gewinnt die «Albiceleste» 3:2 gegen Ägypten. Angetrieben von Kapitän und Superstar Lionel Messi nach dessen verschossenem Elfmeter retten sich die Argentinier auch nach einer Vorlage und dem 21. WM-Treffer Messis in die nächste Runde der Fußball-Weltmeisterschaft. Das schreiben internationale Medien.

Argentinien

«La Nación»: «Das Herz eines Champions. Argentinien stand kurz vor der Niederlage, doch Messi rettete die Mannschaft und drehte ein unglaubliches Spiel: Auf ins Viertelfinale!»

«Clarín»: «Heroische Aufholjagd der Scaloneta. Die argentinische Nationalmannschaft mit Lionel Messi schreibt weiterhin Geschichte.»

«Diario Popular»: «Argentinien hat mit Kampfgeist und Herzblut das Spiel gegen Ägypten gedreht und sich für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.»

«La Capital»: Argentiniens Nationalmannschaft erringt im Achtelfinale einen vibrierenden Triumph gegen Ägypten. Sie stand kurz vor dem Ausscheiden.»

«Pagina12»: «Ab ins Viertelfinale!»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Messi pharaonisch. Leo Messi führte die Aufholjagd bei der Weltmeisterschaft an – die Aufholjagd seines Lebens, die es Argentinien ermöglichte, sich unter den acht besten Mannschaften der Welt zu qualifizieren.»

«Sport»: «Argentinien liefert eine historische Aufholjagd gegen Ägypten und zieht ins Viertelfinale ein.»

«As»: «Gott ist auferstanden. Eine epische Aufholjagd innerhalb von 11 Minuten ermöglicht es, einen 0:2-Rückstand gegen Argentinien aufzuholen, und hält Messi im Rennen, der mit einer Vorlage und dem Ausgleichstreffer zum Erfolg beitrug. Enzo erzielte in der 92. Minute den Siegtreffer.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Das argentinische Wunder. (...) Argentinien stand kurz vor dem Ausscheiden, fand aber endlich die Kraft, das Spiel zu drehen.»

«Le Parisien»: «Messi erweckt die Albiceleste zum Leben.»

Schweiz

«Blick»: «Messi und Co entgehen WM-Out haarscharf – dann fließen Tränen. Der Titelverteidiger wankt – aber fällt nicht.»

«Tagesanzeiger»: Spätes Drama und Messi-Show: Argentinien dreht verrückte Partie.»

England

«Daily Mail»: «Lionel Messi bricht in Tränen aus, als der Weltmeister ein großartiges Comeback bei der Weltmeisterschaft schafft.»

«Guardian»: «Lionel Messi, der sonst so oft ein Musterbeispiel für kühle Gelassenheit ist, weint vor Freude. Sein verschossener Elfmeter hätte Argentinien teuer zu stehen kommen können. Stattdessen sorgten seine Vorlage und sein Tor innerhalb von vier Minuten und 18 Sekunden dafür, dass seine Mannschaft wieder ausgleichen konnte, bevor Enzo Fernández in der Nachspielzeit den Sieg sicherte. Argentinien jubelt in einer Mischung aus Freude und Erleichterung.»

«The Sun»: «Lionel Messi bricht in Tränen aus, als Argentinien mit einem der besten Comebacks der WM-Geschichte die Herzen der Ägypter bricht.»

Österreich

«Krone»: «Von 0:2 auf 3:2! Irres Finish rettet Argentinien.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Argentinien – das ist eine echte WM-Aufholjagd!»

«La Repubblica»: «Messi, verschossener Elfmeter, Vorlage, Tor und Tränen: Argentinien dreht das Spiel gegen Ägypten und gewinnt 3:2.»