Frankreich muss im Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay einen prominenten Ausfall verkraften. Ersatz steht schon bereit.

Philadelphia (dpa) – Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps muss für das Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay seine Startelf umbauen. Wenige Stunden vor der Partie in Philadelphia berichteten französische Medien übereinstimmend, dass Aurélien Tchouaméni verletzt ausfällt. Danach laboriert der Mittelfeldspieler von Real Madrid an einer Oberschenkelblessur, hieß es bei RMC und «L'Equipe».

Der 26-Jährige hatte drei der bisherigen vier Partien bei der Fußball-Weltmeisterschaft über die volle Spielzeit bestritten. Lediglich beim 3:0 im Gruppenspiel gegen den Irak war Tchouaméni durch Manu Koné ersetzt. Der 25-Jährige von der AS Rom könnte nun erneut neben Adrien Rabiot im Mittelfeld auflaufen.