Das ist bitter für Kolumbien: Ein ehemaliger Bundesliga-Profi steht bei der WM nicht mehr zur Verfügung.

Vancouver (dpa) – Für Kolumbiens ehemaligen Bundesliga-Profi Jhon Córdoba ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorzeitig beendet. Das bestätigte Trainer Néstor Lorenzo einen Tag vor dem WM-Achtelfinale der Südamerikaner gegen die Schweiz an diesem Dienstag (22.00 Uhr MESZ Magenta TV und ARD) in Vancouver. «Er wird den Rest des Turniers nicht mehr spielen können», sagte Lorenzo: «Er steht uns leider nicht mehr zur Verfügung.»

Der 33 Jahre alte Mittelstürmer hatte sich beim Sieg im Sechzehntelfinale gegen Ghana eine Muskelverletzung zugezogen. Details dazu nannte Lorenzo nicht. Er bestätigte aber, dass ein Virus die Runde gemacht habe unter den Spielern. Es seien jedoch alle fit, es gehe allen gut.

Laut der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo» erlitt Córdoba einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenmuskel. Kolumbien habe auch keinen anderen Stürmer dieses Profils, der körperlich robust genug sei, befand das Blatt. Córdoba spielte in Deutschland für den FSV Mainz, den 1. FC Köln und Hertha BSC. Seit dem Sommer 2021 steht der Angreifer bei FK Krasnodar in Russland unter Vertrag.