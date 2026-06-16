Nach 40 Jahren zurück auf der WM-Bühne: Warum Iraks Fußballer trotz schwieriger Vorbereitung aufgrund des Krieges im Nahen Osten und Star-Gegner Haaland fest an eine Überraschung glauben.

Boston (dpa) – Die unerwarteten Punktgewinne von Außenseitern wie Katar und Kap Verde machen den irakischen Fußballern Mut, im WM-Duell mit Norwegen selbst eine Sensation zu schaffen. «Absolut. Es ist Zeit, der Welt zu zeigen, was wir können. Nur dabei zu sein, ist nicht genug. Wir wollen so gut wie möglich performen und wollen die Welt schocken», sagte Iraks australischer Trainer Graham Arnold. Katar hatte gegen die Schweiz 1:1 gespielt, Kap Verde und Topfavorit Spanien trennten sich 0:0.

Der Fußball-Zwerg kehrt an diesem Mittwoch (00.00 Uhr, MagentaTV) nach 40 Jahren auf die WM-Bühne zurück und ist krasser Außenseiter gegen die norwegische Auswahl um Star-Stürmer Erling Haaland. «Natürlich ist er ein herausragender Spieler. Ich liebe, wie er spielt. Wir müssen für das Eins-gegen-Eins-Duell bereit sein», forderte Arnold. Er habe Vertrauen in seine Abwehr. Auch für die Skandinavier wird es das erste WM-Spiel seit 28 Jahren sein.

«Wollen wir diesen Krieg als Ausrede nutzen?»

Die irakische Mannschaft musste sich wegen des Kriegs im Nahen Osten unter erschwerten Bedingungen vorbereiten. «Wollen wir diesen Krieg als Ausrede nutzen? Oder als Motivation? Wenn es eine Ausrede sein soll, können wir gleich nach Hause fahren», fragte Arnold damals seine Spieler, wie er jetzt in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» verriet.

Arnold: «Sie sind besessen davon»

Seit Mai 2025 trainiert Arnold die irakische Nationalmannschaft. Die Fußballbegeisterung im Land beeindruckt den Australier nachhaltig: «Sie sind fußballverrückt. Sie sind besessen davon, mehr als jede andere Nation», berichtete er. Wie tief die Leidenschaft für den Sport im Land verwurzelt ist, verdeutlichte Arnold mit einer persönlichen Erfahrung.

«An meinem ersten Tag in Bagdad, just nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, spielte in Spanien Real Madrid gegen den FC Barcelona. Und wissen Sie was? Die Regierung hatte einen Feiertag ausgerufen, damit alle das Spiel sehen konnten.»